Країни Близького Сходу вже втратили $15 мільярдів від початку війни

Виробники нафти в країнах Перської затоки втратили орієнтовно 15,1 млрд доларів доходів від енергоресурсів від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, тоді як мільйони барелів нафти опинилися заблокованими через майже повне припинення руху через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За оцінками аналітичної компанії Kpler, через цю протоку зазвичай щодня проходять нафтові вантажі, нафтопродукти та скраплений природний газ на суму близько 1,2 млрд доларів, якщо виходити із середніх цін і обсягів 2025 року.

Відтоді як конфлікт загострився 28 лютого, рух через цей критично важливий морський маршрут майже зупинився через атаки Ірану на судна та різке зростання страхових премій.

Загальний обсяг втрачених доходів показує фінансову ціну війни для країн Перської затоки, які значною мірою залежать від продажу сировини для наповнення державних бюджетів.

Зараз через цей водний шлях проходять лише "незначні" обсяги порівняно з довоєнним рівнем, сказав Флоріан Грюнбергер із Kpler. Серед зупинених поставок найбільшу частку становила сира нафта — 71 відсоток вартості.

Саудівська Аравія, як найбільший експортер нафти, втратила найбільше: за оцінками Wood Mackenzie, від початку війни королівство недоотримало 4,5 млрд доларів, хоча найближчими днями планує істотно наростити експорт через Червоне море.

Керівник економічного напряму Wood Mackenzie Пітер Мартін сказав, що Ірак є однією з найбільш уразливих країн, оскільки нафтова галузь забезпечує 90 відсотків доходів його уряду.

"Кувейт і Катар також дуже вразливі, але обидві країни можуть спиратися на великі суверенні фонди добробуту, щоб пом'якшити короткостроковий удар", — додав він.

Нагадаємо:

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Росія заробляє до 150 млн доларів на день додаткових надходжень до бюджету від продажу нафти, ставши найбільшим вигодонабувачем конфлікту на Близькому Сході.