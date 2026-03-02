Індексація пенсій: у Раді роз’яснили механізм підвищення виплат

З 1 березня проведено індексацію пенсій та страхових виплат, комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Верховної Ради пояснив механізми індексації пенсій та здійснення пенсійних виплат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужба апарату Верховної Ради України.

"З 1 березня проведено індексацію пенсій та страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,121 (12,1 %), що забезпечило підвищення розмірів відповідних виплат відповідно до чинного законодавства", – говориться у повідомленні.

Зокрема, у пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють і мають повний страховий стаж 30 (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсія складатиме 4213 гривень.

Пенсіонерам у віці понад 80 років із стажем 30/35 років із стажем 20/25 років також отримуватимуть 4213 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років отримуватимуть виплати 4050 гривень.

Інформування громадян про індексацію пенсій є невід'ємною складовою ефективної реалізації законодавчих змін у цій сфері, наголосили у парламентському комітеті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 березня в Україні передбачена індексація пенсій на 12,1%.

Уряд передбачив кошти на виплату призупинених пенсій. Частині громадян призупинили виплати через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора.

Раніше повідомлялося, що в Україні нараховується 10,17 млн пенсіонерів, третина з них отримують близько 3 250 грн.

Уряд збільшує мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.