Лубінець звинуватив Мінсоцполітики у невиплаті 169 тисяч пенсій через бюрократію

Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець заявив, що 169 тисяч українців досі залишаються без пенсійних виплат через бюрократію Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

Про це Лубінець написав у соцмережах.

За його словами, тисячі українців й досі місяцями залишаються без законних пенсій через складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.

"Я неодноразово порушував це питання на профільному Комітеті ВРУ та отримав підтримку народних депутатів, вимагаючи одного: державні реєстри мають нарешті "говорити" між собою. Реальних змін досі немає!", – написав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що затримки виникають через відсутність відповідних рішень на рівні уряду та профільного Міністерства.

"Найбільш абсурдним є те, що 70% звернень до нашого офісу надходять від ВПО, які живуть на підконтрольній Уряду території.

Вони офіційно зареєстровані та присутні в базах ВПО, але Пенсійний фонд їх "не бачить", поки людина особисто не подасть паперову заяву", – написав Лубінець.

Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них на підконтрольну Україні територію чи за кордон, необхідно було до 1 квітня подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання виплат від РФ, інакше виплату пенсії або страхової виплати у квітні призупинять.