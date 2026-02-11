Уряд передбачив кошти на виплату призупинених пенсій – Мінсоцполітики

Уряд забезпечив повне фінансове покриття для відновлення пенсійних виплат громадянам, яким їх було тимчасово призупинено.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Пенсійні виплати частині громадян були призупинені через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора.

Станом на 1 січня відновлено виплати 68 тисячам громадян, які виконали необхідні процедури, повідомив міністр під час брифінгу в "Укрінформі".

"Пенсійні виплати не скасовані — їх призупинено лише до моменту підтвердження особи отримувача та подання декларації", — наголосив Улютін.

"Наша мета — переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені. Держава не має на меті припиняти виплати, навпаки — у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення", – запевнив він.

Міністр пояснив, що фізична ідентифікація пенсіонерів не є новою процедурою: вона проводиться з 2016 року та була тимчасово призупинена під час пандемії COVID-19. У 2024 році законодавство оновили.

Протягом 2025 року пенсіонери, які були зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон, мали пройти дві процедури — пройти ідентифікацію та подати декларацію, що вони не отримують виплати від рф. Загалом приблизно один мільйон людей повинні були подати таку декларацію.

Уряд врахував складні умови початку року, зокрема перебої з електропостачанням та інтернетом, і продовжив термін подання декларації про неотримання виплат від рф до 1 квітня.

Людям, які її з очевидних причин не подали, виплати поновили автоматично. Проте до 1 квітня процедуру треба завершити, повідомляють у Мінсоцполітики.

Пройти ідентифікацію та декларування можна через портал Пенсійного фонду та застосунок "Дія", онлайн-співбесіду, відвідування банку або посольства за кордоном, звернення до сервісного центру чи проходження процедур вдома для маломобільних громадян. Після цього виплати поновлюються автоматично без додаткових звернень.

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України закликає громадян скористатися доступними інструментами та пройти ідентифікацію і декларування, щоб забезпечити безперервне отримання пенсійних виплат.

Нагадаємо:

Парламентський комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів пропонує автоматично поновити виплату пенсій з 1 січня 2026 року усім особам, яким її було припинено через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.

У 2025 році уряд запровадив спеціальні обмежуючі коефіцієнти для пенсій, розмір яких перевищував максимально дозволені законодавством 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Цю норму заклали у бюджет на 2025 рік.

У 2026 році уряд також передбачив обмеження найбільших пенсій, передбачивши аналогічний механізм у бюджеті на цей рік.

Раніше повідомлялося, що розмір пенсії по віку для 35,2 тисячі українців перевищує максимально дозволений законодавством рівень у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25,95 тис. грн).