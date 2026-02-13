У Мінсоцполітики повідомили, на скільки зростуть пенсії з березня

З 1 березня в Україні передбачена індексація пенсій на 12,1%.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час години запитань до уряду.

"Бюджет Пенсійного фонду на цей рік передбачає середній розмір пенсії на рівні 6,5 тисяч гривень. Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, і понад 4,3 млн пенсіонерів отримують менше ніж 6 тисяч гривень", – зазначив міністр.

Також Мінсоцполітики готує нову модель пенсійної системи, у перспективі мінімальна пенсія може зрости до 6 тис. грн.

Улютін уточнив, що загалом бюджет ПФУ на 2026 рік становить понад 1,2 трлн грн і є бездефіцитним.

Нагадаємо:

Уряд передбачив кошти на виплату призупинених пенсій. Частині громадян призупинили виплати через необхідність проходження фізичної ідентифікації та подання декларації про неотримання виплат від держави-агресора.