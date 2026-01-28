Третина пенсіонерів в Україні отримують близько 3 250 гривень

В Україні нараховується 10,17 млн пенсіонерів, третина з них отримують близько 3 250 грн.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Зазначається, що за рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Ще 15% пенсіонерів — це понад 1,5 млн людей — мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. Ще 30% українців на пенсії живуть, у середньому, на 6 860 грн, а кожен п'ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць.

Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. українців живуть саме на цей мінімум: 2 361 грн.

Як йдеться в аналітиці, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%.

Згідно з дослідженням, переважна більшість — 73% пенсіонерів — отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців.

Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

Як інформує Опендатабот, найбільше пенсіонерів мешкає на Дніпропетровщині — 867 тис. Далі йдуть Київ (746 тисячі), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області.

Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській (202 тис.) та в Чернівецькій (203 тис.) областях.

Відрізняються й розміри виплат: найвищі середні пенсії традиційно у столиці — майже 9 тис. грн, найнижчі — на Тернопільщині: близько 5 тис. грн.

Хоча загалом по країні пенсії зросли на 13%, у деяких регіонах зростання було значно відчутнішим — зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%), йдеться в аналітиці.

Водночас пенсія для багатьох — не єдине джерело доходу: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких людей — 2,8 млн, а їх середня пенсія становить 7 160 грн.

Нагадаємо:

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, в межах пенсійної реформи, що почнеться цього або наступного року, мінімальні пенсії зростуть до 6 тис. гривень.