Мазепа завершив угоду з придбання бурової компанії

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа завершив угоду з купівлі бурової компанії "Бейкень Енергетика Україна".

Про це повідомила пресслужба "Бейкень Енергетика Україна".

"Бейкень Енергетика Україна" повідомила, що новим власником стала компанія Prato Golf Investments LTD (м. Ларнака, Кіпр),

Як говориться у повідомленні, для посилення практик корпоративного управління та забезпечення прозорості у прийнятті стратегічних рішень Prato Golf Investments LTD ініціювала створення Наглядової ради .

"Головою наглядової ради ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" призначено CEO та засновника Concorde Capital Ігоря Мазепу. Також приєднатися до складу Наглядової ради погодився досвідчений управлінець і стратег у сфері енергетики з понад 40-річним міжнародним стажем – Джо Д. Рейні", – повідомляє пресслужба.

Джо Д. Рейні – американський топ-менеджер із великим досвідом у нафтогазовій галузі, зокрема в компанії Halliburton (Х’юстон, США) – одній із найбільших нафтогазосервісних корпорацій світу, що надає послуги на всіх етапах життєвого циклу родовищ. За свою кар’єру в Halliburton він обіймав керівні посади, поки не завершив активну кар’єру в Halliburto у березні 2023 року.

ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" було засновано у 2017 році як дочірню компанію другого рівня китайської публічної нафтогазосервісної корпорації Beiken Energy Group Co., Ltd. Наприкінці 2024 року Prato Golf Investments LTD завершила угоду з придбання української компанії. "Бейкень Україна" працює на нафтовогазосервісному ринку України, зокрема, спеціалізується на бурових роботах та інтегрованому управлінні проєктами (IPM). Виробнича база компанії розташована в Полтаві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня 2025 року засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа, а також його партнери Іван Олійник та Олег Ведмідь, вийшли з проекту видобування вуглеводнів на Майницькій площі у Львівській області.

Зазначається, що ТОВ "Села Енерджи", яка належить Ігорю Мазепі та партнерам, у січні 2021 придбала за $1,8 млн у ТОВ "Навігатор Комплект" Олега Токара і партнерів компанію ТОВ "Навігатор Майницьке", яка користується Майницькою площею на підставі спецдозволу до 2036 року.

Також повідомлялося, що Ігор Мазепа та його бізнес-партнер Юрій Благодир продали свої частки в компанії ТОВ "Сонячне ремесло", яка в минулому році розпочала промисловий видобуток бурштину в Рівненській області.

Ігор Мазепа підтвердив і прокоментував продаж бурштинового бізнесу: "Продали за розумну справедливу ціну – принаймні, продавці і покупці задоволені. Закрили цю історію за місяць".