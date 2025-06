Игорь Мазепа завершил сделку по приобретению буровой компании

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа завершил сделку по покупке буровой компании "Бейкень Энергетика Украина".

Об этом сообщила пресс-служба "Бейкень Энергетика Украина".

"Бейкень Энергетика Украина" сообщила, что новым владельцем стала компания Prato Golf Investments LTD (г. Ларнака, Кипр),

Как говорится в сообщении, для усиления практик корпоративного управления и обеспечения прозрачности в принятии стратегических решений Prato Golf Investments LTD инициировала создание Наблюдательного совета.

"Председателем наблюдательного совета ООО "Бейкень Энергетика Украина" назначен CEO и основатель Concorde Capital Игорь Мазепа. Также присоединиться к составу Наблюдательного совета согласился опытный управленец и стратег в сфере энергетики с более чем 40-летним международным стажем - Джо Д. Рейни", - сообщает пресс-служба.

Джо Д. Рейни - американский топ-менеджер с большим опытом в нефтегазовой отрасли, в частности в компании Halliburton (Хьюстон, США) - одной из крупнейших нефтегазосервисных корпораций мира, предоставляющей услуги на всех этапах жизненного цикла месторождений. За свою карьеру в Halliburton он занимал руководящие должности, пока не завершил активную карьеру в Halliburto в марте 2023 года.

ООО "Бейкень Энергетика Украина" было основано в 2017 году как дочерняя компания второго уровня китайской публичной нефтегазосервисной корпорации Beiken Energy Group Co., Ltd. В конце 2024 года Prato Golf Investments LTD завершила сделку по приобретению украинской компании. "Бейкень Украина" работает на нефтегазосервисном рынке Украины, в частности, специализируется на буровых работах и интегрированном управлении проектами (IPM). Производственная база компании расположена в Полтаве.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в конце января 2025 года основатель инвестиционной группы Concorde Capital Игорь Мазепа, а также его партнеры Иван Олейник и Олег Ведмидь, вышли из проекта добычи углеводородов на Майницкой площади во Львовской области.

Отмечается, что ООО "Села Энерджи", которая принадлежит Игорю Мазепе и партнерам, в январе 2021 приобрела за $1,8 млн у ООО "Навигатор Комплект" Олега Токара и партнеров компанию ООО "Навигатор Майницкое", которая пользуется Майницкой площадью на основании спецразрешения до 2036 года.

Также сообщалось, что Игорь Мазепа и его бизнес-партнер Юрий Благодырь продали свои доли в компании ООО "Солнечное ремесло", которая в прошлом году начала промышленную добычу янтаря в Ровенской области.

Игорь Мазепа подтвердил и прокомментировал продажу янтарного бизнеса: "Продали за разумную справедливую цену - по крайней мере, продавцы и покупатели довольны. Закрыли эту историю за месяц".