Компанія Мазепи призупинила реконструкцію автовокзалу у Києві

Проєкт реконструкції автостанції "Київ" (відомої як "Яма") поблизу столичного залізничного вокзалу заморожений через проблеми із земельною ділянкою.

Про це пише Forbes Ukraine.

Реконструкція "Ями" мала завершитись на початку літа.

"Ми розглядали проєкт реконструкції, як інвестиційний, але виявлені юридичні питання, не дозволяють його зараз розпочати. Проєкт на паузі", – повідомила пресслужба Concorde Capital.

У Concorde відмовились уточнити, які саме юридичні питання заважають.

Власник автовокзалу – заснована у березні 2024 року "Укрпас ЮА".

Concorde Capital придбав її частку у 25% у вересні 2024. Сума угоди не розголошується.

"Наміри про реконструкцію не змінились, але процес затягнувся", – повідомила пресслужба "Укрпасу".

Серед причин в компанії називають брак компетентних професіоналів та довгий термін погодження всіх необхідних документів.

Запланований початок реконструкції "Ями" – 1 березня 2026 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня 2025 року засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа, а також його партнери Іван Олійник та Олег Ведмідь, вийшли з проекту видобування вуглеводнів на Майницькій площі у Львівській області.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа завершив угоду з купівлі бурової компанії "Бейкень Енергетика Україна".