Ігор Мазепа з партнерами вийшли з газовидобувного бізнесу

Наприкінці січня 2025 року засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа, а також його партнери Іван Олійник та Олег Ведмідь, вийшли з проекту видобування вуглеводнів на Майницькій площі у Львівській області.

Про це повідомляє Nadra.Info з посиланням на ухвалу Господарського суду міста Києва, якою завершено спір між ТОВ "Села Енерджи" і ТОВ "Навігатор Комплект", що тривав з 2023 року.

Зазначається, що ТОВ "Села Енерджи", яка належить Ігорю Мазепі та партнерам, у січні 2021 придбала за $1,8 млн у ТОВ "Навігатор Комплект" Олега Токара і партнерів компанію ТОВ "Навігатор Майницьке", яка користується Майницькою площею на підставі спецдозволу до 2036 року.

Згодом між сторонами угоди виник конфлікт: покупець заявив, що запаси газу на родовищі менші від задекларованих продавцем, відтак просив внести зміни до договору купівлі-продажу в частині коригування вартості корпоративних прав бізнесу.

Продавець, у свою чергу казав, що покупець не хотів добурювати родовище і платити т.з. бонусний платіж, відтак просив суд стягнути з покупця 100% ТОВ "Навігатор Майницьке". У травні 2024 року сторони почали домовлятися та, зрештою, врегулювали спір мирним шляхом поза судом.

За даними YouControl, 23.01.2025 "Села Енерджи" повернула 100% ТОВ "Навігатор Майницьке» компанії "Навігатор Комплект", і від 29.01.2025 кінцевим бенефіціарним власником "Навігатор Майницьке" значиться Олег Токар.

За інформацією "НафтоРинку", Майницьке газове родовище є частиною Залужанського газового родовища, яке розвідувала і розробляє державна компанія АТ "Укргазвидобування", проте у 2016 від нього держкомпанія відмовилась.

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