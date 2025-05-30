Мазепа із партнерами повністю вийшли із бурштинового бізнесу: хто його купив

Засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа та його бізнес-партнер Юрій Благодир продали свої частки в компанії ТОВ "Сонячне ремесло", яка в минулому році розпочала промисловий видобуток бурштину в Рівненській області.

На це повідомляє галузеве видання Nadra.Info.

Угоду було закрито в травні.

В кулуарах форуму Forbes Money 2025 Ігор Мазепа підтвердив і прокоментував продаж бурштинового бізнесу: "Продали за розумну справедливу ціну – принаймні, продавці і покупці задоволені. Закрили цю історію за місяць".

На запитання, скільки Concorde Capital заробив на інвестиції в ТОВ "Сонячне ремесло", бізнесмен відповів: "Вийшли в плюс".

Юрій Благодир повідомив, що у 2024 році "Сонячне ремесло" видобуло понад 2,5 тонн бурштину-сирцю (компанія працює на Томашгородському родовищі).

Новими бенефіціарними власниками ТОВ "Сонячне ремесло" стали Олег Богельський (через ТОВ "Захід Інвест Актив") і Олександр Гнатюк, а частка громадянина Китаю Ванга Чжикая зросла до 35%. Директором товариства призначили Володимира Ночовного.

Як повідомлялося, Ігор Мазепа і Юрій Благодир восени 2023 року купили компанію ТОВ "Санкамян", яку згодом перейменували на ТОВ "Сонячне ремесло".

Восени 2024 року засновник Concorde Capital і міноритарні партнери (Юрій Благодир, Галина Симха) продали найбільшого в Україні приватного видобувача бурштину зі співзвучною назвою – ТОВ "Центр «Сонячне ремесло" – громадянину Китаю Рену Йонгпенгу.

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Нагадаємо:

За оцінками бізнесмена Ігоря Мазепи лише близько 40-50% проданого з України бурштину добувається легально.

Наприкінці січня 2025 року засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа, а також його партнери Іван Олійник та Олег Ведмідь, вийшли з проекту видобування вуглеводнів на Майницькій площі у Львівській області.