"Бензин за бронювання" не допоміг: у Криму – провальний старт сезону

В окупованому Криму на кожні два нових бронювання курортного житла припадає десять скасувань старих: туристи бояться приїхати і застрягнути без бензину, спроба готелів заманити людей обіцянками дати пальне провалилася.

Про це пише novayagazeta.eu

"Туристи побоюються проблем із бензином та дорогою. Один із готелів у Саках навіть пообіцяв гостям пальне за бронювання — щоправда, акцію швидко довелося згорнути", – говориться у публікації.

Головною причиною нинішньої ситуації є паливна криза, що розпочалася в Криму наприкінці травня 2026 року.

"Туристи просто бояться "потрапити в пастку" через брак палива. Через проблеми з логістикою в регіоні, що виникли внаслідок атак українських безпілотників на трасу "Новоросія", влада півострова ввела обмеження на продаж бензину марок АІ-95 та АІ-92", – говориться у публікації.

У Краснодарському краї динаміка неоднорідна: Сочі втрачає близько 20% попиту, тоді як Анапа після торішньої мазутної катастрофи демонструє зростання бронювань до 40%.

За даними Travelline, у Криму скасували 79% бронювань, у Севастополі — 71%. Загалом на кожні два нових бронювання зараз припадає десять скасувань старих.

У 2025 році 76% гостей Криму приїхали на власних автомобілях або автобусах, решта 24% — на поїздах. Відстань від останньої заправки перед Кримським мостом до популярних курортів (Феодосія, Ялта) — 250–300 км, тому без можливості дозаправитися на території півострова поїздка стає дуже ризикованою.

Тим часом у Туапсе після ударів безпілотників по нафтобазі продовжують усувати наслідки забруднення річок і узбережжя, хоча деякі місцеві стверджують, що море вже чисте. Власники готелів і гостьових будинків говорять про зниження попиту і пропонують туристам знижки та спеціальні акції.

Один із готелів у кримських Саках навіть запустив незвичайну акцію: при бронюванні від двох діб гостям надавали 10 літрів бензину, від трьох — 20 літрів. У готелі пояснили, що використовували невеликий запас палива для електрогенераторів, а не промислові обсяги. Однак через чотири дні акцію довелося припинити – бензин закінчився.

Нагадаємо:

Раніше у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину: пообіцяли, що за раніше купленими талонами буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово (понад 20 літрів на руки).

Після інциденту, коли у Криму 400 автобусів не вийшли на маршрути, окупаційна влада доручила це виправити, але багато автобусів знову не вийшли на маршрути.

Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: на півострові поглиблюється паливна криза, яка призводить до скасування готельних бронювань.