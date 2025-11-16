Hyundai оголошує інвестиції в Південній Кореї на 86 мільярдів доларів

Hyundai Motor Group інвестує 125,2 трлн вон (86,47 млрд доларів) у Південну Корею з 2026 по 2030 рік, після того, як Сеул уклав торговельну угоду, яка знижує американські мита на південнокорейські автомобілі з 25% до 15%.

Про це повідомляє Reuters.

Для порівняння, інвестиції Hyundai Motor та її дочірньої компанії Kia Corp становитимуть 89,1 трлн вон з 2021 по 2025 рік, за даними групи.

"Ми добре усвідомлюємо занепокоєння щодо зниження експорту та скорочення внутрішнього виробництва через 15-відсоткові мита США.

Ми будемо диверсифікувати експортні ринки, збільшувати експорт з вітчизняних заводів і більш ніж подвоїти експорт автомобілів за рахунок нових заводів з виробництва електромобілів до 2030 року", — сказав Чунг після зустрічі.

Він додав, що група також надасть підтримку виробникам автозапчастин, які постраждали від мит президента США Дональда Трампа.

З внутрішніх інвестицій Hyundai 50,5 трлн вон (35 млрд доларів) буде спрямовано на штучний інтелект та інші майбутні бізнес-можливості, 48,4 трлн вон — на дослідження та розробки, а 36,2 трлн вон — на оптимізацію виробничих потужностей та будівництво хмарочоса, повідомила група.

