ЄБРР може профінансувати будівництво графітного заводу в Україні

Зразок анодного матеріалу для літій-іонної батареї, виготовленої з українського графіту

BGV Group Геннадія Буткевича (співвласник АТБ) підписала документ з Європейським банком реконструкції та розвитку, що дасть можливість побудувати у Кіровоградській області завод з виробництва сферичного графіту для літій-іонних батарей.

Про це йдеться в повідомленні BGV Group.

Зазначається, що ця співпраця стане наступним важливим кроком після внесення проєкту BGV Graphite, який реалізовується на базі Балахівського родовища, до переліку стратегічних проєктів для Європейського Союзу, затвердженого Єврокомісією 4 червня 2025 року.

Проєкт передбачає будівництво гірничо-збагачувального комбінату на базі Балахівського родовища графітових руд та будівництво заводу з виробництва сферичного графіту (SPG) для літій-іонних батарей.

Нагадаємо:

Компанія BGV Геннадія Буткевича успішно протестувала дослідницький зразок анодного матеріалу для літій-іонної батареї, виготовленої з українського графіту.