В Україні успішно протестували прототип батарейки з вітчизняного графіту

Компанія BGV Геннадія Буткевича (співвласник АТБ) успішно протестувала дослідницький зразок анодного матеріалу для літій-іонної батареї, виготовленої з українського графіту.

Про це повідомила її пресслужба у вівторок, 20 травня.

"Результат тестування електрохімічних показників знаходиться на найвищому рівні світових стандартів", - йдеться в повідомленні.

Основою для анода став сферичний графіт, отриманий зі збагаченого концентрату Балахівського родовища на Кіровоградщині.

Зразок анодного матеріалу виготовили на базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну.

Це стандартна літієва монетна батарейка діаметром 20 мм і товщиною 1,6 мм. Вона використовується в лабораторних умовах для тестування нових матеріалів анодів і катодів у літій-іонних акумуляторах.

Наступним кроком стане розробка повноцінного двоелектродного прототипу акумулятора.

"Ми плануємо, що його буде виготовлено вже восени 2025 року на основі графіту, видобутого компанією BGV", — розповів Віктор Танай, керівник проєкту BGV Graphite.

Нагадаємо:

Компанія BGV Trident Capital, заснована Іллею Пономарьовим та Геннадієм Буткевичем, інвестувала 5 мільйонів доларів у стартап з виробництва роботів Deus Robots, створений Павлом Пікуліним у 2018 році.