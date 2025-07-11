ЕБРР может профинансировать строительство графитного завода в Украине

BGV Group Геннадия Буткевича (совладелец АТБ) подписала документ с Европейским банком реконструкции и развития, что позволит построить в Кировоградской области завод по производству сферического графита для литий-ионных батарей.

Об этом говорится в сообщении BGV Group.

Отмечается, что это сотрудничество станет следующим важным шагом после внесения проекта BGV Graphite, который реализуется на базе Балаховского месторождения, в перечень стратегических проектов для Европейского Союза, утвержденного Еврокомиссией 4 июня 2025 года.

Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината на базе Балаховского месторождения графитовых руд и строительство завода по производству сферического графита (SPG) для литий-ионных батарей.

Напомним:

Компания BGV Геннадия Буткевича успешно протестировала исследовательский образец анодного материала для литий-ионной батареи, изготовленной из украинского графита.