Херсонська ОВА розповіла, скільки витрачає на боротьбу з російським дронами

Третина херсонського обласного бюджету спрямована на оборону. Від початку 2025 року вже витратили понад 435 мільйонів гривень на підтримку військових підрозділів та ще 500 мільйонів на встановлення антидронових сіток.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише "Вгору".

Херсонська ОВА спільно з військовими працює над захистом від атак російських безпілотників. Робота включає забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, монтаж антидронових сіток і підготовку мобільних груп.

