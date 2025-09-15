Харківський мер розповів про темпи відбудови пошкоджених будинків

Від початку року у Харкові відновили 150 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів російським агресором.

Про це з посиланням на Харківську міську раду пише "Думка".

Усього ж на цей рік було заплановано відновити 200 будинків, проінформував міський голова Ігор Терехов.

"Відбудова житла – наш пріоритет. Роботи тривають безперервно: ми зносимо будинки, які не підлягають відновленню, і разом з будівельними компаніями працюємо над відновленням тих, що можна врятувати. Цього року запланували відновити 200 будинків, і станом на сьогодні 150 з них уже відбудували", – зазначив Ігор Терехов.

Мер нагадав, що загалом у місті пошкоджено понад 12 тис. будівель, з яких 9 тис. - житлові. І з початку повномасштабної війни у Харкові відновили близько 1,5 тис будинків.

Нагадаємо:

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл. Вони зможуть прийняти додатково ще до 40 тисяч дітей.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окремі напрямки відновлення багатоквартирних будинків на Харківщині наразі не фінансуються. Фінансування призупинено, оскільки потрібна окрема графа видатків і доводиться вести перемовини з Мінрозвитку.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".