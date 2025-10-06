Харків знову перерозподілив кредитні кошти ЄБРР

На позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалене рішення про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік.

Про це пише "Думка".

Як пояснили у Харківській міській раді, зміни пов’язані з наданням другого траншу кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Так, збільшено видатки на поточний ремонт та усунення аварій у багатоквартирних будинках (188,1 млн грн), на поточний та капітальний ремонт доріг (150 млн грн). Ще 130 млн грн передбачено на придбання автобусів.

Кошти, отримані від ЄБРР, як і пепедбачалося, спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств "Харківські теплові мережі", "Харківський метрополітен", "Салтівське депо" та "Тролейбусне депо №2".

Крім того, місто отримало субвенцію 24,6 млн грн на харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо:

У липні Харківська міська рада внесла зміни до бюджету у зв’язку з надходженням другого траншу кредиту та гранту від ЄБРР. Тоді повідомлялося, що на 25,5 млн грн збільшено видатки на усунення пошкоджень та відновлення житла після обстрілів. На модернізацію системи управління вуличним освітленням спрямували 2,4 млн грн, на придбання та встановлення укриттів на зупинках – додаткові 3,4 млн грн.

