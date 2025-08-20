Тернопіль та ЄБРР затвердили гарантії з відшкодування коштів на тролейбуси

На сесії Тернопільської міськради затвердили договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту фінансування модернізації тролейбусного транспорту Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це пише сайт "За Збручем".

"Цей документ гарантує, що КП "Тернопільелектротранс" погасить кредит ЄБРР кредиту у розмірі 10 мільйонів євро", – говориться у повідомленні.

Догорів підготовлений з метою реалізації проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту у Тернополі в рамках програми RLF.

Він включає в себе гарантію міськради на погашення КП "ТЕТ" отриманого від Європейського банку реконструкції та розвитку кредиту у розмірі 10 мільйонів євро,

Загальна вартість проекту складає 15 мільйонів євро, в тому числі кредит 10 мільйонів, грант від уряду Канади 4 мільйони та співфінансування міськради у розмірі 1 мільйон євро.

Проект модернізації закупівлю 39 низькопідлогових тролейбусів, включаючи ремонтне та діагностичне обладнання. Також за отриманий кредит заплановано продовжити тролейбусну контактну мережу; модернізувати існуючу тягову підстанцію та збудувати нову; модернізувати тролейбусне депо.

Нагадаємо:

У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит у розмірі 10,6 млн євро хмельницькому "Електротрансу" на закупівлю нових тролейбусів та обладнання. У ЄБРР зазначали, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто зазнало значного припливу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що створило додаткове навантаження на міські служби.

Французьке агентство розвитку (AFD) виділяє Львову 5 млн євро на реконструкцію частини вул. Миколайчука, біля центру UNBROKEN, та облаштування там основи для майбутньої трамвайної колії.