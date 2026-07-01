ОПЕК+ може знову наростити видобуток нафти попри падіння цін

ОПЕК+ в неділю, ймовірно, погодить нове підвищення цільових рівнів видобутку нафти з серпня, попри падіння цін і поступове відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами трьох джерел, квоти на серпень можуть зрости приблизно на 188 тис. барелів на добу — так само, як у червні та липні.

Сім ключових членів ОПЕК+, до якої входять країни ОПЕК і союзні виробники, зокрема Росія, з квітня до липня вже збільшили цільові рівні видобутку майже на 800 тис. барелів на добу.

Водночас фактичний видобуток у групі різко впав через війну з Іраном. За даними ОПЕК, у травні країни ОПЕК+ видобували 33,13 млн барелів на добу проти 42,77 млн барелів у лютому.

Ціни на нафту тим часом повернулися до довоєнних рівнів. На ринок тиснуть слабший імпорт Китаю, більший експорт виробників за межами Близького Сходу, рекордне вивільнення стратегічних запасів, скоординоване МЕА, а також меморандум США та Ірану щодо завершення війни.

Нагадаємо:

У середу ціни на нафту зросли на тлі побоювань, що зрив переговорів між Іраном і США про укладення остаточної мирної угоди може призвести до нових перебоїв у постачанні енергоресурсів.