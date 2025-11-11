Гранти для ВПО: Держслужба зайнятості розповіла про умови

За час дії грантових програм, понад три роки, державними грантами скористалося вже майже три тисячі внутрішньо переміщених людей, з яких – 259 зі статусом УБД.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Максимальні суми мікрогрантів на старт або розвиток власної справи з нового року збільшені. Якщо нині мінімальна сума мікрогранту складає 50 тис. грн, а максимальна – 75 тис. грн, то нового року максимальну суму збільшують до 100 тис. грн – за умови реєстрації фізособою-підприємцем і без створення робочих місць.

Нині за умови створення мінімум одного робочого місця та працевлаштування працівника максимальна сума гранта складає 150 тис. грн, а з 1 січня 2026 року сума грантів для цієї категорії грантерів зросте до 200 тис. грн.

За умови створення не менше двох нових робочих місць грант може складати 250 тис. грн включно, з початку року "стелю" піднімуть до 350 тис. грн.

"Якщо вам 18-25 років, то ви маєте право на отримання мікрогранту розміром до 150 тис. грн без умови створення робочого місця, з нового року – до 200 тис. грн", – повідомляє держслужба.

"Якщо ви мрієте про створення бізнесу у сфері креативної індустрії, то держава пропонує спецумови для отримання такого гранту – від 100 тис. грн до 1 млн грн в залежності від кількості створених робочих місць", – зазначено у повідомленні.

Максимальний розмір грантової підтримки для започаткування або розвитку приватних дитячих освітніх закладів також до 1 млн грн.

Потенційному або вже діючому бізнесу у прифронтових регіонах також пропонуються підвищені суми грантів – до 500 тис. грн.

Учасник бойових дій, людина з інвалідністю внаслідок війни або один із подружжя, батьки чи повнолітні діти ветерана та ветеранки можуть отримати ветеранський грант.

"Для учасника бойових дій, зареєстрованих як фізособа-підприємець та члена сім'ї: до 250 тис. грн і одне робоче місце; 250 тис. грн – 500 тис. грн – два робочих місця", – розповідає держслужба.

"Для ветерана/ветеранки: 500 тис. грн – 1 млн грн – створюється чотири робочих місця, отримувач має бути зареєстрований як ФОП не менше року і внести самостійно або за рахунок кредитних коштів 30% вартості проекту, 70% – профінансує держава", – говориться у повідомленні.

Допомогу в отриманні грантів безплатно надає служба зайнятості в будь-якому центрі, в офісах "Зроблено в Україні", online через Facebook та Instagram або контакт центр 1518.

"Це можуть бути консультації, рекомендації, поради у написанні бізнес-плану, "підсвічуванні" сильних сторін. Але захист і презентація бізнес-проекту – виключно за вами", – додають у держслужбі.

"Мікрогрант – це безповоротна, безпроцентна державна допомога громадянам України, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України", – нагадує держслужба.

Держава повертає ці кошти у вигляді податків, сплачених за працевлаштованих нових працівників, за себе як за ФОП, а також з прибутку від ведення господарської діяльності.

Раніше повідомлялося, що держава, починаючи з липня 2022 року, коли стартував проєкт "єРобота", інвестувала через гранти 12 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що кількість зареєстрованих в Києві внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тис., або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише лише 27%. Статистика Центру зайнятості засвідчила, що за останні 3 роки він допоміг знайти роботу 8400 переселенців.

Раніше Державна служба зайнятості повідомила, що за два роки роботи мобільні центри зайнятості виїжджали до людей понад 300 разів і надали послуги 15 тисячам осіб.