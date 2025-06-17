У Києві лише 27% переселенців працевлаштувалися: які перешкоди

Кількість зареєстрованих в Києві внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тис., або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише лише 27%.

Про це повідомила голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще 17% внутрішньо переміщених осіб шукають сьогодні роботу. Але коли ми подивилися статистику Центру зайнятості (ДЦЗ), ми побачили, що за останні 3 роки він допоміг знайти роботу 8400 переселенців. Цифра дуже маленька", - наголосила Алтуніна.

За даними Ради ВПО м.Києва, у столиці перебувають 246 тис. внутрішньо переміщених осіб працездатного віку. Проте ДЦЗ за три роки знайшов роботу 61 особі, ще 381 людина отримала мікрогранти.

За словами Алтуніної, 11% ВПО, що знаходяться в Києві, працевлаштовані за попереднім місцем проживання, 10% працюють дистанційно, 3% переїхали разом з роботодавцем.

Вона також зазначила, що 76% сімей мають у своєму складі соціально вразливі групи, 40% родин знаходяться за межею бідності та змушені економити на навіть на харчуванні.

Серед перешкод, на які скаржаться ВПО і які стосуються працевлаштування в Київській громаді, дискримінація чи упереджене ставлення, нестача роботи за фахом (наприклад, особи що переїхали з Донецької, Луганської та Харківської області не мають вакансій у Києві, релевантних попереднім за напрямком), відсутність документів про освіту та втрата документів внаслідок окупації чи бойових дій, конкуренція з місцевими мешканцями.

Нагадаємо:

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) спіткнулась об "сірий" ринок оренди.