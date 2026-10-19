Голова ФДМУ стверджує, що американці не хочуть купувати ОПЗ через Трампа

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу не відбувся: торги у системі "Прозорро.Продажі" вчергове скасували через відсутність учасників.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха.

"Дива, на жаль, не сталося, а щоденна, марудна, кропітка праця теж, буває, виявляється безсилою перед банальною політичною конʼюнктурою", – написав він у Facebook.

"Є такий феномен "гіперполітики", який описує Антон Ягер у своїй однойменній книжці. Він якраз полягає в тому, що політичні події відбуваються з шаленою швидкістю, але за цією приголомшливою інтенсивністю заяв, конфліктів, змін позицій, нових альянсів — дедалі складніше розгледіти сталі правила гри", – зазначив Наталуха.

За його словами, у контексті економіки, частиною якої є процес приватизації, "це створює майже абсурдний парадокс", коли ризики війни стали більш передбачуваними, ніж політичні ризики.

"Давайте дочекаємось 3 листопада" (дата проміжних виборів в США) — фраза, яку я чув найчастіше за останні 2-3 дні від американських компаній, які до цього надіслали листи, у яких вони "гарантують взяти участь у аукціоні і зробити ставку у розмірі стартової ціни", – пояснив очільник ФДМУ.

За його словами, інвестор може оцінити вартість відновлення заводу, застрахувати ризики, закласти в бізнес-модель втрати від простою тощо, але не може оцінити перспективу інвестиції на 15–20 років, "якщо політична позиція ключового міжнародного партнера може суттєво змінитися за один тиждень, якщо не один день".

"Ми звикли вважати, що капітал тікає від політичної нестабільності в країнах, що розвиваються. Але сьогодні джерелом такої нестабільності можуть бути й рішення найбільших економік світу", – зазначив Наталуха.

При чому, за його словами, законсервоване підприємство "продовжує проїдати гроші з бюджету" — близько 62 млн гривень щомісяця.

Без розуміння того, коли відкриється море і завод зможе забезпечувати себе хоча б за рахунок перевалки, неможливо прорахувати, скільки грошей треба державі передбачити на утримання ОПЗ і як надовго.

Очільник ФДМУ пообіцяв "повернутися з більшою ясністю і деталями по подальшій долі ОПЗ трошки згодом" – наразі у фонді опрацьовують "життєздатні сценарії, щоб максимально скоротити непередбачуваність".

Нагадаємо:

АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) – одне з найбільших державних підприємств хімічної галузі України. Він спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та перевантаженні хімічної продукції. Підприємство неодноразово виставлялося на приватизацію.

Аукціон з приватизації АТ "Одеський припортовий завод", який був запланований на 25 листопада 2025 року, не відбувся через відсутність зареєстрованих учасників.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України планує виставити на продаж одне з найбільших державних підприємств хімічної галузі України "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), який не вдалося продати у 2025 році.

Раніше у Міністерстві економіки заявили, що на ринку наявний інтерес до підприємства, водночас міжнародні партнери наголошували на необхідності додаткового часу та коригуванні окремих умов для повноцінної участі.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг Kernel розглядає можливість участі в аукціоні з приватизації Одеського припортового заводу.

Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про зловживання на Одеському припортовому заводі.

Також повідомлялося, що "Одеський припортовий завод" працює над відновленням складських потужностей. Після завершення робіт завод планує вийти на рівень щонайменше 60–80 тис. т перевалки зерна щомісяця.