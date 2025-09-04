Одеський припортовий завод" збирається перевалювати зерно

"Одеський припортовий завод" працює над відновленням складських потужностей.

"Ми наразі відновлюємо склади, аби повернутись на ринок перевалки. До кінця року все відновимо", — розповів виконуючий обов’язки голови правління-директор заводу Юрій Ковальський.

За його словами, після завершення робіт завод планує вийти на рівень щонайменше 60–80 тис. т перевалки зерна щомісяця.

Коментуючи підготовку ОПЗ до приватизації, Ковальський підкреслив, що головне завдання менеджменту зараз — зберегти функціональність активу та колектив до моменту передачі новому власнику.

"Завод у робочому стані, без суттєвих капіталовкладень його можна запустити за 2-3 місяці", — зазначив керівник заводу.

На засіданні 26 серпня уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Аукціонна комісія визначила дату проведення електронного аукціону АТ "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ"). Аукціон призначили на 25 листопада 2025 року.

ОПЗ — один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.