В Україні закрилося 250 тисяч ФОПів, майже 10% – після підписання закону про підвищення податків

В Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Як йдеться в повідомленні, найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Водночас, за даними Опендатабот, значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.

У перші дні після підписання закону кількість закриттів сягала понад 1 000 ФОПів щодня, а 29 листопада – у день підписання закону – зафіксовано 2 332 закритих бізнеси. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

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Нагадаємо:

Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору.

Закон про підвищення податків набув чинності 1 грудня 2024 року.