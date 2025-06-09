Гетманцев розповів, що робиться для покращення кредитування військових

Профільний комітет Верховної Ради працює над розв’язанням проблеми з кредитуванням військовослужбовців.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Існуюча в законі преференція (заборона на стягнення з військових відсотків та штрафів за кредитами) є істотною перешкодою для їх кредитування. Банки масово відмовляють в кредитуванні, адже держава, ввівши преференцію, не запропонувала альтернативних джерел для покриття їх ризиків та прибутку", – зазначив він.

"Обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямувати на соціальні програми. Це може бути зафіксовано у рамках відповідного меморандуму між банками і не потребує нормативно-правових змін", – наголосив Гетманцев за результатами засідання комітету, на якому обговорювалися проблемні питання кредитування.

"Погоджуюсь з Головою НБУ щодо необхідності запровадження відповідної бюджетної програми. Водночас, підтримую і пропозицію Олега Гороховського (Монобанк) щодо прийняття банками, що обслуговують виплату винагороди військовим, обов'язку надавати військовим кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання за останні три місяці", – написав Гетманцев у Telegram.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що військові скаржаться, що після звернення до банків із проханням скасувати відсотки за законом, їм обнуляють кредитні ліміти.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував тоді, що банк дотримується норми закону, яка забороняє нараховувати відсотки й штрафи військовослужбовцям. Але нові кредити без відсотків видавати не можуть, бо таких ресурсів у банку немає.

"Нові транші безкоштовних кредитів ми надати не зможемо, бо в нас немає безкоштовних депозитів. Я б із задоволенням узагалі пробачив усі кредити військовим, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити", – пояснив він.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 млрд грн у 2025 році на реалізацію програми пільгової іпотеки "єОселя".

У Мінекономіки розповіли, що у 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" перевищив 14,6 млрд грн. Пільгові кредити отримали 8500 сімей Такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів та на 65% за сумою виданих коштів.