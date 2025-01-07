Програму "єОселя" фінансуватимуть у 2025 році: передбачено 20 мільярдів
Уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 млрд грн у 2025 році на реалізацію програми пільгової іпотеки "єОселя".
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
"Пріоритет, як і раніше, надаватиметься військовим, ветеранам, лікарям та вчителям", – розповів Шмигаль.
У Мінекономіки розповіли, що у 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" перевищив 14,6 млрд грн. Пільгові кредити отримали 8500 сімей
Такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів та на 65% за сумою виданих коштів.
Загалом за минулий рік участь в єОселі взяли такі категорії:
- військовослужбовці та правоохоронці – 49% (4 165 осіб)
- українці, які не мають власного житла – 27% (2310 осіб)
- медики – 8% (653 особи)
- педагоги – 7% (619 осіб)
- ветерани – 4% (301 особа)
- ВПО – 3% (268 осіб)
- вчені – 2% (199 осіб)
Найбільше позичальників єОселя – це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників минулого року – 65%, жінок – відповідно 35%.
Середній вік клієнтів єОселя – 35 років, а середня площа на одного члена сім'ї – 29,1 кв.м.
Позичальники, які отримали кредити у 2024 році, мають 5347 дітей. У тому числі власне житло придбало 138 сімей, у яких троє та більше дітей.
Середня вартість придбаної нерухомості становить 2,4 млн грн, а середня площа – 56,5 кв. м.
Найбільша частка житла припадає на вторинний ринок – 67%, готове житло від забудовника – 24%, житло на стадії будівництва – 9%.
Найпоширеніший регіон – Київська область та місто Київ – 2338 та 1869 виданих кредитів відповідно.
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Нагадаємо:
Державна програма "єОселя" домінує на ринку та не залишає простору для розвитку ринкової іпотеки.