Програму "єОселя" фінансуватимуть у 2025 році: передбачено 20 мільярдів

Уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 млрд грн у 2025 році на реалізацію програми пільгової іпотеки "єОселя".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Пріоритет, як і раніше, надаватиметься військовим, ветеранам, лікарям та вчителям", – розповів Шмигаль.

У Мінекономіки розповіли, що у 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою "єОселя" перевищив 14,6 млрд грн. Пільгові кредити отримали 8500 сімей

Такий результат на 45% перевищує результат 2023 року за кількістю виданих кредитів та на 65% за сумою виданих коштів.

Загалом за минулий рік участь в єОселі взяли такі категорії:

військовослужбовці та правоохоронці – 49% (4 165 осіб)

українці, які не мають власного житла – 27% (2310 осіб)

медики – 8% (653 особи)

педагоги – 7% (619 осіб)

ветерани – 4% (301 особа)

ВПО – 3% (268 осіб)

вчені – 2% (199 осіб)

Найбільше позичальників єОселя – це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці – 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників минулого року – 65%, жінок – відповідно 35%.

Середній вік клієнтів єОселя – 35 років, а середня площа на одного члена сім'ї – 29,1 кв.м.

Позичальники, які отримали кредити у 2024 році, мають 5347 дітей. У тому числі власне житло придбало 138 сімей, у яких троє та більше дітей.

Середня вартість придбаної нерухомості становить 2,4 млн грн, а середня площа – 56,5 кв. м.

Найбільша частка житла припадає на вторинний ринок – 67%, готове житло від забудовника – 24%, житло на стадії будівництва – 9%.

Найпоширеніший регіон – Київська область та місто Київ – 2338 та 1869 виданих кредитів відповідно.

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Нагадаємо:

Державна програма "єОселя" домінує на ринку та не залишає простору для розвитку ринкової іпотеки.