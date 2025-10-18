"Збивають закон": Гетманцев прокоментував "податок на OLX" після скарги платформи

Гетманцев зазначив, що законопроєкт про "податок на OLX" не містить норми про попередню сплату податків, на що наріше скаржились в OLX.

Про це Гетманцев повідомив на своєму каналі у Telegram.

Раніше платформа OLX зазначала у своїй позиції, що:

"Проєкт Закону №14025, який, нібито відповідає нормам ЄС, суттєво відрізняється від цих норм та загрожує мільйонам українців, які продають вживані речі онлайн, без комерційної мети", – йшлося у повідомленні.

Окремо звернули увагу на те, що українцям доведеться превентивно сплачувати податок, навіть у випадку, якщо річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (бл. 97 000 грн), для якого не передбачений збір. Суму податку доведеться повертати вручну через податкову, стверджували у своїй позиції OLX.

Натомість очільник податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев зазначив, що інформація у позиції OLX не відповідає дійсності.

Він зазначив, що:

Фінансовий Комітет ВР, розглядаючи законопроект у першому читанні, відмовився від запропонованих процедур і прийняв рішення про надання пільги у 2000 євро незалежно від кількості продажів кожному українцю.

Ніякої попередньої сплати податків не буде.

"Окремо, хочу звернутися до електронних платформ, що збивають закон, розповсюджуючи недостовірну інформацію.

Якщо ви не розумієте, що у звʼязку з діючою нормою про оподаткування всього що рухається, ви і всі ваші клієнти є у, мʼяко кажучи, у вразливій позиції, а запропонований закон у ваших та ваших клієнтів інтересах - раджу вам змінити юристів", – зазначив Гетманцев.