"Збивають закон": Гетманцев прокоментував "податок на OLX" після скарги платформи
Гетманцев зазначив, що законопроєкт про "податок на OLX" не містить норми про попередню сплату податків, на що наріше скаржились в OLX.
Про це Гетманцев повідомив на своєму каналі у Telegram.
Раніше платформа OLX зазначала у своїй позиції, що:
"Проєкт Закону №14025, який, нібито відповідає нормам ЄС, суттєво відрізняється від цих норм та загрожує мільйонам українців, які продають вживані речі онлайн, без комерційної мети", – йшлося у повідомленні.
Окремо звернули увагу на те, що українцям доведеться превентивно сплачувати податок, навіть у випадку, якщо річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (бл. 97 000 грн), для якого не передбачений збір. Суму податку доведеться повертати вручну через податкову, стверджували у своїй позиції OLX.
Натомість очільник податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев зазначив, що інформація у позиції OLX не відповідає дійсності.
Він зазначив, що:
- Фінансовий Комітет ВР, розглядаючи законопроект у першому читанні, відмовився від запропонованих процедур і прийняв рішення про надання пільги у 2000 євро незалежно від кількості продажів кожному українцю.
- Ніякої попередньої сплати податків не буде.
"Окремо, хочу звернутися до електронних платформ, що збивають закон, розповсюджуючи недостовірну інформацію.
Якщо ви не розумієте, що у звʼязку з діючою нормою про оподаткування всього що рухається, ви і всі ваші клієнти є у, мʼяко кажучи, у вразливій позиції, а запропонований закон у ваших та ваших клієнтів інтересах - раджу вам змінити юристів", – зазначив Гетманцев.