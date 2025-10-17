"Податок на оголошення": у OLX пояснили, як нові правила вплинуть на звичайних українців

Законопроєкт №14025, що стосується доходів, отриманих через цифрові платформи, вплине на мільйони українців, які продають вживані речі онлайн, без комерційної мети.

Таку позицію має платформа OLX.

"Проєкт Закону №14025, який, нібито відповідає нормам ЄС, суттєво відрізняється від цих норм та загрожує мільйонам українців, які продають вживані речі онлайн, без комерційної мети", – говориться у провідомленні.

"Йдеться не про бізнес, а про звичайних людей, які продають такі речі, як телефони чи одяг, і пропонують іншим доступніший варіант, ніж купівля нового, особливо у часи економічної кризи. Закон ризикує позбавити людей зручного та безпечного способу обміну вживаними речами", – стверджують у OLX.

У законопроєкті передбачено, зокрема, наступне.

Обов'язок надавати особисті даніКожен приватний продавець буде зобов'язаний надавати платформам свої персональні дані (ІПН, адресу місця проживання та ін.) та банківські реквізити — навіть якщо він продає одну річ на рік і не перевищує ліміту.

Податок навіть на дрібниціНавіть якщо ви продаєте речі, які більше не використовуєте, не отримуєте від цього великі прибутки, ви все одно автоматично будете зобов'язані сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб разом із 5% військового збору.

Якщо ваш річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (бл. 97 000 грн), вам потрібно буде вручну повернути податок через податкову службу. Ця процедура буде пов'язана з витратами часу, ризиками девальвації (оскільки відшкодування будуть здійснюватися лише після закінчення календарного року) та непотрібними клопотами для пересічної особи.

Люди підуть "у тінь", а ціни зростутьНові правила ускладнюють легальний продаж уживаних речей між приватними особами. Через це люди можуть оминати платформи, віддаючи перевагу продажам через соцмережі чи особисті зустрічі, де менше безпеки та значно вищі ризики шахрайства.

Зростання цін для покупцівЯкщо фізичні особи зобов'язані сплачувати податки або проходити бюрократичні процеси, вони враховуватимуть ці витрати у своєму ціноутворенні. Отже, навіть вживані товари стануть дорожчими.

"Нові правила суттєво ускладнюють просту та безпечну онлайн-торгівлю. Більшість приватних осіб, які продають товари на нашій платформі, просто позбуваються речей, якими більше не користуються. Вони не мають на меті отримати прибуток, а лише дають іншим можливість придбати потрібні речі доступніше", – заявляє OLX.

Згідно з запропонованими нормами, навіть ті, хто продає лише одну книгу чи куртку на рік, будуть змушені сплачувати податок або проходити складну процедуру його повернення через податкову службу.

"Ми повністю підтримуємо цілі Європейської директиви DAC7 і вважаємо це важливим кроком до забезпечення податкової прозорості. Водночас ми наполягаємо на впровадженні вимог цієї директиви так, як це вже успішно зроблено в країнах ЄС", – говорять у компанії.

У цих державах приватні продавці не підпадають під дію правил, якщо річний обсяг їхніх продажів не перевищує 2000 євро. Натомість підприємці, які здійснюють торгівлю через онлайн-платформи, ідентифікуються, а їхні дані відповідально передаються податковим органам, стверджує OLX.

"OLX виступає за прозорі умови для бізнесу та водночас — за захист інтересів приватних осіб. Ми підтримуємо гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС у сфері онлайн-торгівлі. Також вітаємо готовність парламентського комітету вдосконалити цей законопроєкт і готові надати експертні рекомендації щодо найкращих міжнародних практик впровадження DAC7", – говориться у повідомленні.

"Ми твердо переконані, що будь-яке відхилення від усталеної практики ЄС у цьому питанні може призвести до негативних наслідків для всіх зацікавлених сторін — держави, її громадян та відповідального бізнесу", – додають у компані.

OLX просить законодавців не ухвалювати законопроєкт №14025 у нинішньому вигляді, провести реальний діалог із ринком та "проваджувати практики ЄС з розумом — із винятками та достатнім перехідним періодом"."Це не "податок на OLX". Це податок на звичайних людей. Якщо його ухвалять без змін, постраждають не бізнеси, а мільйони українців", — наголосили в компанії.

Нагадаємо:

Раніше уряд схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Мінфін розраховував доходи з урахуванням ухвалення депутатами законопроєктів про так званий податок на OLX (очікуються отримати 14 млрд грн) та акциз на солодку воду (8,5 млрд грн).