НАЗК перевірило Чернівецьку міськраду: які порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку організації роботи Чернівецької міської ради і виявило низку недоліків.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Ідеться про планову перевірку організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції у діяльності Чернівецької міської ради.

Під час перевірки встановлено низку недоліків як у діяльності міської ради, так і її виконавчого органу, які негативно вплинули на ефективність реалізації антикорупційної політики:

"У Чернівецькій міськраді відсутня системна робота щодо запобігання та виявлення корупції, оскільки в органі відсутній уповноважений підрозділ — депутатський корпус не підтримав його створення ані у 2021, ані у 2024 роках", – зазначає НАЗК.

Відповідно до законодавства, на зазначений підрозділ покладається, зокрема здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню.

НАЗК встановило шість фактів таких порушень у діях керівників закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти Чернівецької міськради, в яких працевлаштовані їхні родичі.

Агентство внесло шість приписів начальнику управління освіти щодо проведення службового розслідування за фактами виявлених порушень закону "Про запобігання корупції". Заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів вжиті лише після втручання НАЗК.

Крім того, відповідно до Закону на уповноважений підрозділ покладається завдання з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення та внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій.

Водночас окремі пункти Плану доброчесності на 2025-2026 роки (План) Чернівецької міськради мають здебільшого декларативний характер.

Пункт щодо створення в лютому-березні 2025 року уповноваженого підрозділу чисельністю не менше 3 осіб станом на грудень 2025 року не реалізовано.

Пункт, який передбачає підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів до травня 2025 року, станом на грудень 2025 року не виконаний у повному обсязі.

До Порталу не підключено 143 юридичних особи сфери управління Чернівецької міської ради, в той час, як план охоплює діяльність ради, виконавчого комітету та підприємств, установ й організацій сфери її управління.

Також НАЗК говорить про ризики задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту урбаністики та архітектури під час стягнення коштів пайової участі у низки забудовників у розвиток інфраструктури.

Внаслідок таких дій до місцевого бюджету Чернівців не надійшло понад 100 млн гривень, призначених на створення та розвиток інфраструктури громади.

Також встановлені факти необґрунтованого зменшення окремим суб'єктам господарювання розміру нарахування коштів пайової участі. НАЗК скерувало матеріали перевірки на адресу Чернівецької обласної прокуратури для вжиття заходів представницького характеру в судовому порядку.

Через відсутність перевірки контрагентів уповноваженим підрозділом, виконавчий орган Чернівецької міської ради закуповував товари за завищеними цінами у заздалегідь визначеного постачальника.

В свою чергу постачальник закупляв відповідний товар у суб'єктів господарювання, тендерні пропозиції яких попередньо були відхилені замовником як такі, що не відповідають вимогам документації.

"При цьому вартість товарів у відхилених пропозиціях була значно нижчою, що свідчить про створення штучних умов для переплати бюджетних коштів", – зазначає НАЗК.

Обґрунтований висновок за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Чернівецької міськради НАЗК направило для реагування до Окружної прокуратури м. Чернівці. В межах досудового розслідування висновки НАЗК підтверджені експертизою.

За результатами проведеної перевірки НАЗК внесло міському голові міста Чернівці припис про усунення виявлених під час перевірки порушень закону.

