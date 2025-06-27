Новий генпрокурор обіцяє аудит кримінальних справ, пов'язаних з бізнесом

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обіцяє провести аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.

Про це він заявив в п'ятницю в Києві під час "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", передає "Інтерфакс-Україна".

"Другий пріоритет – це нарешті розібратися з провадженнями, які стосуються бізнесу, захистити бізнес і дійти справедливості в цих питаннях", - сказав Кравченко.

Як повідомлялося, генпрокурор раніше заявив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора та пообіцяв забезпечити комунікацію з бізнесом в рамках закону.

"Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань", - повідомив Кравченко в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, на практиці діяльність Департаменту зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

Нагадаємо:

21 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.