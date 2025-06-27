Новий генпрокурор обіцяє аудит кримінальних справ, пов'язаних з бізнесом
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обіцяє провести аудит кримінальних справ, пов'язаних з українським бізнесом.
Про це він заявив в п'ятницю в Києві під час "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства", передає "Інтерфакс-Україна".
"Другий пріоритет – це нарешті розібратися з провадженнями, які стосуються бізнесу, захистити бізнес і дійти справедливості в цих питаннях", - сказав Кравченко.
Як повідомлялося, генпрокурор раніше заявив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора та пообіцяв забезпечити комунікацію з бізнесом в рамках закону.
"Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань", - повідомив Кравченко в телеграм-каналі в четвер.
За його словами, на практиці діяльність Департаменту зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.
Нагадаємо:
21 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка новим генпрокурором.