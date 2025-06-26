Новий генпрокурор реорганізовував один з департаментів

Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій реорганізовано.

Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

"Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань. На практиці його діяльність зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур", – пояснив новий генпрокурор.

"Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах", – написав він.

Кравченко обіцяє забезпечити "законну комунікацію з бізнесом та справедливість". "Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях - керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше", – зазначив він.

За його словами, це стане "реальною взаємодією для вирішення нагальних питань".

Реорганізація жодним чином не зупиняє виконання всіх зобовʼязань органів прокуратури в рамках евроінтеграційних процесів, додав генпрокурор.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. До цього він очолював Державну податкову службу.

23 червня Кравченко повідомив, що розпочинає роботу на посаді генерального прокурора, але "старого, бюрократичного ритуалу" представлення президентом України не буде.

Також у січні минулого року повідомлялося, що бізнес-спільнота та тодішній генеральний прокурор Андрій Костін домовилися кожні три місяці проводити зустрічі під координацією офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем і пропозицій.

Він запевняв, що це було б дуже гарним сигналом, "який прибрав би багато сірих зон, які існують, наприклад, у законодавстві, що регулює земельні питання, повноваження правоохоронних органів для того, щоб прибрати правову невизначеність".

До того РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, БЕБ та СБУ провести у тримісячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх застосування, як і актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах.