Ford вкладе 4,4 мільярда євро в обтяжену боргами німецьку дочірню компанію

Американський автогігант Ford інвестує до 4,4 мільярда євро у свою німецьку дочірню компанію Ford-Werke, яка накопичила понад 5 мільярдів євро боргів.

Про це пише Financial Times.

При цьому компанія відмовляється від зобов’язання покривати її збитки, що діяло з 2006 року. Віце-голова Ford Джон Лоулер заявив, що концерн не планує виходити з європейського ринку, але закликав уряди Німеччини та ЄС прискорити перехід на електромобілі.

Він визнав, що компанію чекають "жорсткі рішення". За його словами, "перехід на електромобілі просто не відбувається так швидко, як усі очікували".

У листопаді Ford оголосив про звільнення 4 000 працівників у Європі, з яких 2 900 – у Німеччині.

Профспілка IG Metall різко розкритикувала ці кроки. "Це дуже брудний трюк, щоб чинити тиск на робітничу раду", – заявили у профспілці.

Майбутнє заводу Ford у Саарлуї залишається невизначеним. Продаж підприємства застопорився, а IG Metall погодилася на скорочення тисяч робочих місць.

Минулого року Ford зазнав 5 мільярдів доларів збитків у сегменті електрокарів. Компанія не очікує виходу на беззбитковість до кінця десятиліття.

Продажі електромобілів у Європі падають після скасування субсидій у Німеччині та Франції. "Усі мають велику пропозицію електромобілів на ринку. Це питання попиту", – наголосив Лоулер.

Нагадаємо:

Європейські та американські автовиробники можуть втратити до 17% від їхнього сукупного річного основного прибутку, якщо США за Трампа запровадять імпортні мита на автомобілі з Європи, Мексики та Канади.

Ford заявив, що скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, пояснюючи це значними збитками, які ускладнилися слабким попитом на електромобілі, відсутністю державної підтримки переходу на електромобілі та зростаючою конкуренцією.