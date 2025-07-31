Фонд госимущества выставил на продажу крупный завод

Объявлен аукцион по приватизации ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"Команда Фонда объявила онлайн-аукцион по приватизации государственной доли размером 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Мотордеталь-Конотоп". Торги состоятся в электронной системе "Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении.

Аукцион назначен на 24 сентября 2025 года, стартовая цена - 268,1 млн грн.

"Это один из крупнейших заводов в Европе, который производит гильзы цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Предприятие имеет: чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха, более 600 работников и известных клиентов, в частности Rolls-Royce, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Volvo", - сообщает ФГИУ.

"Средства от продажи этого актива направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Они помогут восстанавливать жилой фонд и критическую инфраструктуру, разрушенные из-за войны", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что государственный пакет акций ООО "Мотордеталь-Конотоп" будет выставлен на приватизационный аукцион 12 марта 2025 года со стартовой ценой 278,5 млн грн.

Ранее в ФГИУ рассказывали, что "Мотордеталь-Конотоп" - прибыльное предприятие с клиентами из числа известных мировых компаний. Это один из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

Напомним также, что 10 августа 2023 Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову. Одним из его активов было ООО "Мотордеталь-Конотоп".