ФДМ визначив дату приватизації одного з найбільших в Європі виробників деталей для авто

Державний пакет акцій ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» буде виставлений на приватизаційний аукціон 12 березня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна.

Буде виставлена державна частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Торги відбудуться у системі Прозорро.Продажі, стартоваю ціна – 278,5 млн грн.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державної частки у статутному капіталі ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Раніше голова Фонду держмайна ФДМУ Віталій Коваль розповідав, що "Мотордеталь-Конотоп" – це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб. "Їхні клієнти – відомі свідомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT", – написав Коваль.

"Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову. Одним з його активів було ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".