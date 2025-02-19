Гроші від продажу найбільшої арени Гельсінкі заморожені через санкції ЄС: росіяни не можуть їх забрати

Фінська влада заблокувала кошти, які російські власники мали отримати від продажу Гельсінкі Арени.

Про це повідомляє Yle.

Колишні власники арени потрапили під обмеження Євросоюзу, тому отримані ними кошти не можуть бути перераховані.

Зазначається, що гроші заморожені на рахунку Служби судових приставів Фінляндії.

Глава окружної Служби судових приставів Акі Віртанен не розкрив суму угоди.

Замороження коштів залишатиметься чинним, поки не зникнуть підстави для такого рішення, адже санкції регламентовані на рівні ЄС.

"Повернення грошей у країни, на які поширюються санкції, вимагає їхнього скасування", – заявила представниця МЗС Фінляндії Піа Саріваара.

Інвестиційна компанія Trevian Kasvu придбала контрольний пакет акцій компанії Helsinki Halli у фірми Arena Events. Arena Events контролюється російськими олігархами Геннадієм Тимченком, Аркадієм і Борисом Ротенбергами, а також сином останнього, Романом. За винятком Романа Ротенберга, всі вони перебувають під санкціями ЄС.

Нагадаємо:

Місто Гельсінкі ініціює примусове викуплення найбільшої спортивної арени столиці Фінляндії у російських власників, які потрапили під санкції.