Деньги от продажи крупнейшей арены Хельсинки заморожены из-за санкций ЕС: россияне не могут их забрать

Финские власти заблокировали средства, которые российские владельцы должны были получить от продажи Хельсинки Арены.

Об этом сообщает Yle.

Бывшие владельцы арены попали под ограничения Евросоюза, поэтому полученные ими средства не могут быть перечислены.

Отмечается, что деньги заморожены на счету Службы судебных приставов Финляндии.

Глава окружной Службы судебных приставов Аки Виртанен не раскрыл сумму сделки.

Замораживание средств будет оставаться в силе, пока не исчезнут основания для такого решения, ведь санкции регламентированы на уровне ЕС.

"Возвращение денег в страны, на которые распространяются санкции, требует их отмены", - заявила представитель МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Инвестиционная компания Trevian Kasvu приобрела контрольный пакет акций компании Helsinki Halli у фирмы Arena Events. Arena Events контролируется российскими олигархами Геннадием Тимченко, Аркадием и Борисом Ротенбергами, а также сыном последнего, Романом. За исключением Романа Ротенберга, все они находятся под санкциями ЕС.

Напомним:

Город Хельсинки инициирует принудительный выкуп крупнейшей спортивной арены столицы Финляндии у российских владельцев, которые попали под санкции.