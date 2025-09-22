ФДМУ зменшив вартість контрольного пакету акцій Рівненського радіотеху

Фонд держмайна оголосив приватизаційний аукціон державного пакета акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод".

Про це ФДМУ повідомляє у Telegram.

"Актив представлений державним пакетом акцій розміром 50 відсотків +1 акція статутного капіталу ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод", що становить 22 423 190 акцій. Стартова ціна складає 60,8 мільйонів гривень", — говориться у повдомленні.

Це вдвічі дешевше, ніж стартова ціна, яку ФДМУ називав у липні цього року. На аукціон 4 липня 50% + 1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" оцінювали у 121,56 млн гривень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у власність держави повернули Рівненський автомобільний ремонтний завод лише нещодавно повернули у власність держави.

Підприємство, яке раніше входило до складу Укроборонпрому, зареєстроване за ФДМУ.

На момент приватизації держпідприємство заборгувало до бюджету понад 17 млн грн, а його працівникам — більш ніж 8 млн грн. Переможець аукціону не лише не погасив заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, але й допустив її зростання боргу до 18,8 млн грн та 11,4 млн грн відповідно.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір та повернути майно підприємства у державну власність.