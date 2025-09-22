ФГИУ уменьшил стоимость контрольного пакета акций Ривненского радиотеха

Фонд госимущества объявил приватизационный аукцион государственного пакета акций размером 50 процентов +1 акция уставного капитала ПАО "Ровенский радиотехнический завод".

Об этом ФГИУ сообщает в Telegram.

"Актив представлен государственным пакетом акций в размере 50 процентов +1 акция уставного капитала ПАО "Ровенский радиотехнический завод", что составляет 22 423 190 акций. Стартовая цена составляет 60,8 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Это вдвое дешевле, чем стартовая цена, которую ФГИУ называл в июле этого года. На аукцион 4 июля 50% + 1 акции ПАО "Ровенский радиотехнический завод" оценивали в 121,56 млн гривен.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в собственность государства вернули Ровенский автомобильный ремонтный завод лишь недавно вернули в собственность государства.

Предприятие, которое ранее входило в состав Укроборонпрома, зарегистрировано за ФГИУ.

На момент приватизации госпредприятие задолжало в бюджет более 17 млн грн, а его работникам - более 8 млн грн. Победитель аукциона не только не погасил задолженность перед бюджетом и работниками предприятия, но и допустил ее рост долга до 18,8 млн грн и 11,4 млн грн соответственно.

Прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть имущество предприятия в государственную собственность.