ПДФО для орендодавців знизили з 18% до 5%

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д, яким зменшили податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Ідеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18% до 5%.

Наразі власники житла, які офіційно декларують дохід від оренди, мають сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору.

Законопроєкт вносить змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також оподаткування таких доходів.

Однак до документа також була правка: дохід фізичної особи — орендодавця від надання в оренду житлової або нежитлової нерухомості, оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО.

Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету.

Головна мета змін, за словами Шуляк, яка ініціювала внесення правки, "стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого нам не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику".

"Оскільки через високе податкове навантаження у 23%, власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди", – пояснила вона.

За підсумками позаминулого року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тисяч ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування.

Для країни з багатомільйонним житловим фондом це свідчить про те, що більша частина ринку оренди залишається в тіні.

Очікується, що нижча ставка податку (5% плюс 5% військового збору), фактично у 10%, замість 23%, може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори і декларувати доходи.

Для держави це також означає можливість поступово виводити ринок оренди з тіні без посилення фіскального тиску.

Масштабна житлова реформа має змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда, але для такого кроку потрібна детінізація ринку оренди житла.

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