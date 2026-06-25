Майже до півмільйона на місяць: скільки коштує оренда будинків у Києві та передмісті

У травні медіанна вартість оренди будинку у Києві зросла на 16% порівняно з минулим роком та становить 110 тис. грн.

Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість.

Якщо аналізувати найближчі населені пункти, то суттєве подорожчання за рік фіксували у Білогородці: +95% – до 97 тис. грн у травні 2026. Також помітно зросли медіанні ціни у Гнідині (+75%, до 109 тис. грн) та Гостомелі (+69%, до 70 тис. грн). У Чабанах показник за рік сягнув +41%, до 70 тис. грн.

У Вишеньках та Українці, порівняно з травнем 2025, вартість оренди зросла на 21%, до 176 тис. грн та 79 тис. грн відповідно. Найвища медіанна вартість оренди будинку у Козині – 442 тис. грн, що на 18% більше, ніж минулого року.

Від +9% до +11% зросла медіанна ціна у Гатному (115 тис. грн), Нових Петрівцях (62 тис. грн),

Натомість зменшення медіанної вартості за рік зафіксували у Броварах (-17%, до 12 тис. грн), Вишгороді (-27%, до 53 тис. грн), Гореничах (-26%, до 88 тис. грн), Ірпені (-23%, до 25 тис. грн), Лебедівці (-29%, до 381 тис. грн), Підгірцях (-21%, до 79 тис. грн) та Романкові (-23%, до 176 тис. грн).

Кількість відгуків на оголошення щодо оренди будинку у деяких населених пунктах нижча, ніж у травні минулого року. Зокрема, у Києві цього року вона була меншою на 17%. Також пошукачі менше активно відгукували на оголошення у Ходосівці, Вишеньках, Гатному, Гнідині, Вишгороді, Нових Петрівцях та Білогородці.

Однак подекуди попит за рік, навпаки, суттєво зріс. Найбільший показник у Нових Підгірцях (+75%). Також помітно зросла кількість відгуків на оголошенні щодо оренди будинків у Чабанах (+53%) та Хотянівці (+44%).

"У місячній динаміці чіткої тенденції сезонного здорожчання на оренду будинків не фіксували. Медіанна ціна зросла в окремих населених пунктах, однак в інших – лишилась на тому ж рівні або, навпаки, зменшилась", – зазначили в OLX Нерухомість.

На початку літа українці активніше цікавляться орендою будинків, однак це не призводить до зростання цін у всіх передмістях. Ринок лишається неоднорідним: популярність кожної локації дедалі більше залежить від її переваг та вартості житла, додали аналітики OLX Нерухомість.

Нагадаємо:

У кінці квітня платформа OLX Нерухомість повідомляла, що найбільше зростання цін оренди приватних будинків за рік зафіксовано у Запоріжжі, медіанна вартість оренди будинку зросла на 87% з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026.