За перше півріччя ФДМУ заробив 3,4 мільярда гривень

Загальні надходження до державного бюджету від роботи Фонду держмайна за перше півріччя склали 3,4 мільярда гривень, з них 1,4 мільярда – від дивідендів та частини чистого прибутку підприємств.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

"Загальні надходження до державного бюджету від роботи Фонду держмайна склали 3 447,18 млн грн. Значну частину цієї суми — 1 413,55 млн грн — держава отримала від дивідендів та частини чистого прибутку підприємств", – говориться у повідомленні.

Від приватизації об'єктів малої приватизації надійшло 1 081,34 млн грн. За пів року відбулося 168 успішних аукціонів.

"Абсолютний рекордсмен продажу — ЄМК ДП "Науково-дослідний інститут "Оріон" у Києві. Його продали за 381 млн грн, при цьому під час торгів ціна зросла на вражаючі 896,85%", – говориться у повідомленні

Наразі в управлінні Фонду перебуває 1135 санкційних активів. Від приватизації такого майна надійшло 70,45 млн грн, а від продажу санкційного майна – ще 7,38 млн грн.

Оренда державного майна принесла бюджету 494,27 млн грн. Загальна площа майна, яке наразі перебуває в оренді, становить 9,13 млн кв. м.В управлінні ФДМУ знаходиться 2 268 юридичних осіб. Найприбутковішим підприємством у І кварталі 2026 року стало ПАТ "Центренерго" із сумою прибутку 524,9 млн грн. На другому місці за прибутковістю — ПрАТ "Харківенергозбут" із показником у 410,6 млн грн.

Нагадаємо:

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.