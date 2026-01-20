ФДМУ вкотре пробує продати Зарубинський спиртзавод, ціну знижено

Фонд держмайна вкотре пробує продати "Зарубинський спиртовий завод", знизивши стартову ціну більш, ніж на 9,5 мільйона гривень.

Про це Фонд державного майна повідомляє у Телеграм.

"6 лютого Фонд держмайна запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні ЄМК ДП "Зарубинський спиртовий завод" у Тернопільській області", – говориться у повідомленні.

Об'єкт включає 58 одиниць нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо).

А такоє спеціалізоване габаритне обладнання (бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємності, випаровувач, ваги 15 т, ваги 25 т) та 27 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки.

Стартова ціна – 146,4 млн грн. Відтак, ціну знизили. На аукціоні у жовтні 2025 року Зарубинський спиртзавод виставляли на аукціон зі стартовою ціною 155,99 млн грн

Як писав раніше сайт "Погляд", ФДМУ вже намагався приватизувати завод. У жовтні 2023 року стартова ціна становила 245,4 млн грн, у серпні 2024 року — 219,1 млн грн, у грудні 2024 року — 173,46 млн грн, у травні 2025 року — 162,178 млн грн.

"Зарубинський спиртовий завод" спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин, включаючи ті, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива.

Нагадаємо:

Раніше Фонд держмайна України вже оголошував онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Зарубинський спиртовий завод".

Раніше суд повернув у держвласність майновий комплекс Кам'янського спиртогорілчаного комбінату (Черкаська область): прокуратура встановила, що покупець не виконав умови договору — зокрема, не погасив заборгованість перед бюджетом.

Київська обласна прокуратура через суд добилася розірвання договору купівлі-продажу держпідприємства "Триліський спиртовий завод" у Фастівському районі Київської області. Його придбав новий власник за 8 тис грн.