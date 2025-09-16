Суд скасував приватизацію спиртзаводу за 8 тисяч гривень

Київська обласна прокуратура через суд добилася розірвання договору купівлі-продажу держпідприємства "Триліський спиртовий завод" у Фастівському районі Київської області. Його придбав новий власник за 8 тис грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що новий власник не виконав умов приватизаційного договору.

Протягом шести місяців він мав сплатити заборгованість на 11 млн грн, але так цього і не зробив.

Суд оштрафував власника на 790 тисяч грн за порушення умов приватизації.

Спиртзавод включає будівлі та споруди площею понад 13 тисяч квадратних метрів на земельній ділянці розміром більш як 100 гектарів. Завод не функціонує з 2010 року.

Нагадаємо:

Фонд держмайна у 2023 році в результаті аукціону продав ДП "Триліський спиртовий завод" за 6,5 тис грн без ПДВ (з ПДВ близько 8 тис грн). Це 1% від стартової вартості.

Гібридний голландський аукціон з пониженням ціни виграла Олена Дубіна.

Тоді Фонд держмайна пояснював, що з 2010 року "Триліський спиртовий завод" не здійснює виробничу діяльність.

З 2010 по 2013 завод приносив стабільні збитки. На підприємстві накопичилася заборгованість – 11 млн грн.