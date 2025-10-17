ФДМ провів аукціон з продажу київського "Укрметротунельпроекту": ціна зросла у 3,5 раза

Фонд державного майна України 17 жовтня успішно провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт" у столиці.

Про це повідомила прес-служба Фонду.

За право власності на об'єкт змагалися двоє учасників. Під час торгів ціна зросла в 3,4 раза: з 20,58 млн грн до 70 млн грн.

Як зазначають у Prozorro.Продажі, пропозиція переможця аукціону ТОВ "КУА "Портофін", який діє в інтересах АТ "ДЗДІПІ Профіт", була на гривню більшою, ніж у конкурента ТОВ "Терра-2021".

Разом із ПДВ переможець має заплатити 84 млн грн.

Майбутній власник зобов'язаний погасити 34,11 млн грн боргу і не звільняти сімох працівників упродовж пів року.

"Укрметротунельпроект" знаходиться на вул. Бульварно-Кудрявській у двох приміщеннях: 19-В (площа – 759,4 кв. м) і 21 (площа 1672 кв. м).

