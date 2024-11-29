Фонд держмайна знайшов покупця на інститут "Буран" у центрі Києва: ціна зросла у 120 разів

Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Буран" у Києві. Переможчем стало ТОВ "Ілд".

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі.

У ході торгів ціна активу зросла у 120 разів – зі стартової 413 тис грн до 49,5 млн грн.

У липні ФДМ виставляв на приватизаційний аукціон НДІ "Буран". Перемежцем стало "БАМ-Груп", але воно не внесло гроші і ФДМ скасував результати аукціону.

НДІ "Буран" знаходиться у Печерському районі столиці. Це приміщення загальною площею 1868 кв. м на четвертому та шостому поверхах нежитлової будівлі.

Станом на 31 березня 2024 року в інституті працювало 16 осіб.

У 2020 році Кабмін ухвалив рішення про передачу НДІ "Буран" зі складу концерну Укроборонпром до Фонду державного майна через його збитковість.

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