ФДМУ продав підприємство у центрі Києва

Фонд державного майна України продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Спецагро" у Києві. Основна локація підприємства – у центрі столиці, біля Майдану Незалежності.

Про це ФДМУ повідомив у Facebook

Єдиний майновий комплекс держпідприємства продали за 49 млн грн, ще 9,8 млн грн складає ПДВ.

Онлайн-аукціон з приватизації ЄМК ДП "Спецагро" відбувся в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі".

"У торгах за об'єкт змагалося 12 учасників, що зумовило зростання вартості у 9,84 раза: від стартової ціни — 4,98 млн гривень, до переможної — 49 млн гривень", – повідомляє ФДМУ.

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 9,8 млн гривень, тож загальний економічний ефект може становити 58,8 млн гривень, зазначено у повідомленні.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає об'єкт приватизації, на балансі якого перебувають 36 одиниць нерухомого майна (загальною площею 10 814 м²), 27 одиниць рухомого майна та 11 транспортних засобів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Спецагро".

