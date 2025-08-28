Фонд держмайна спробує продати колишні виправні колонії

Фонд державного майна планує у найближчі кілька місяців відновити аукціони з продажу колишніх колоній.

"Йдеться про Ірпінський виправний центр №132 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Обидва об'єкти безрезультатно намагались продати ще у 2021 році", – говориться у повідомленні.

Ірпінський виправний центр розташований у центрі селища Коцюбинське (анклав Ірпінської громади у Києві), а Південна виправна колонія – недалеко від узбережжя Чорного моря.

"Ірпінську колонію спробують продати вже цього року. За інформацією пресслужби ФДМУ, її долю вирішує Міністерство юстиції", – говориться у публікації.

Рішення стосуватиметься того, чи буде вона розділена на дві ділянки. Якщо розділять, то продадуть на двох різних аукціонах, як і львівську чотири роки тому.

Час продажу виправної колонії в Одесі поки невідомий: її можуть продати у 2025 чи 2026 році.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до пʼятірки найдорожчих лотів малої приватизації за сім років реформи увійшла у тому числі Львівська виправна колонія, яку продали за 377,5 млн грн.

Напередодні початку повномасштабної війни Міністерство юстиції передало Фонду державного майна на приватизацію три колишні колонії.

Ірпінський виправний центр вже намагалися продати на аукціоні, але безуспішно. Схожа історія спіткала Південну виправну колонію (№51).