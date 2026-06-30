ФДМУ продав квартиру російського пропагандиста Лєбєдєва в Києві на аукціоні

Фонд держмайна успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву.

Про це йдеться у дописі ФДМУ у Facebook.

Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів.

За актив змагалися два учасники, а фінальна ціна становила 13 500 001 грн, що майже на 3 млн грн перевищує стартову вартість нерухомості.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем". Кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, працюючи на відновлення держави.

"Ця квартира більше не є символом безкарності російського пропагандиста. Відтепер це ще один приклад того, як майно осіб, які підтримували війну проти України, перетворюється на ресурс для відновлення нашої держави", – коментують у ФДМУ.

Нагадаємо:

У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави дві квартири в центрі Києва російського дизайнера і блогера-пропагандиста Артемія Лебедєва.

У вересні того ж року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна активи російського пропагандиста Артемія Лєбєдєва, зокрема 2 квартири у Києві.